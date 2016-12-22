Соколов допустил возобновление авиасообщения с Египтом в феврале

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может произойти в феврале 2018 года. Об этом сообщает ТАСС,

По словам министра, Москва на этой неделе рассмотрит возможность подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Каиром. Соколов отметил, что «всё зависит от египетской стороны».

Президент Владимир Путин также заявил, что Россия «в целом готова» к возобновлению авиасообщения с Египтом. По словам российского лидера, он обсудил этот вопрос на переговорах 11 декабря со своим египетским коллегой Абдельфаттахом ас-Сиси.

Путин отметил, что стороны будут стремиться к тому, чтобы подписать соответствующий межправительственный протокол «в самое ближайшее время». Президент подчеркнул, что власти Египта проделали «большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах» после взрыва пассажирского лайнера авиакомпании «Когалымавиа».

Лайнер взорвался 31 октября 2015 года в воздухе над Синаем. Жертвами стали 224 человека — все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.

​ В ходе расследования выяснилось, что террористы заложили бомбу на борту самолета. После теракта власти России приняли решение приостановить авиасообщение с Египтом.