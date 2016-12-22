Путин рассказал президенту Египта о разговоре с Асадом

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси обсудил ситуацию в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

«Я только что там был, к вам приехал как раз из Сирии и хотел бы вас подробно информировать о беседе, которая состоялась с президентом Асадом, а также о наших договоренностях с руководством Турции и Ирана по дальнейшим шагам урегулирования, политического урегулирования в Сирии», — заявил Путин.

На сайте Кремля уточняется, что президенты также обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

11 декабря Путин посетил военную базу Хмеймим в Сирии, где его встречали министр обороны Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Президент России отдал приказ приступить к выводу войск и постепенному возвращению домой частей группировки российских войск.

В начале декабря российский Генштаб отчитался об освобождении Сирии от террористов запрещенной в России организации ИГ. Подразделения республиканской правительственной армии под руководством бригадного генерала Хасана Сухела разгромили «остававшиеся незаконные вооруженные силы» в провинции Дейр-эз-Зор и «соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга», рассказал глава Генштаба, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов.