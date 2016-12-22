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Путин рассказал президенту Египта о разговоре с Асадом
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Путин рассказал президенту Египта о разговоре с Асадом
Военная операция в Сирии, 16:03
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Путин рассказал президенту Египта о разговоре с Асадом

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси обсудил ситуацию в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

«Я только что там был, к вам приехал как раз из Сирии и хотел бы вас подробно информировать о беседе, которая состоялась с президентом Асадом, а также о наших договоренностях с руководством Турции и Ирана по дальнейшим шагам урегулирования, политического урегулирования в Сирии», — заявил Путин.

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На сайте Кремля уточняется, что президенты также обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

11 декабря Путин посетил военную базу Хмеймим в Сирии, где его встречали министр обороны Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Президент России отдал приказ приступить к выводу войск и постепенному возвращению домой частей группировки российских войск.

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В начале декабря российский Генштаб отчитался об освобождении Сирии от террористов запрещенной в России организации ИГ. Подразделения республиканской правительственной армии под руководством бригадного генерала Хасана Сухела разгромили «остававшиеся незаконные вооруженные силы» в провинции Дейр-эз-Зор и «соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга», рассказал глава Генштаба, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов.

Российская кампания в Сирии

Участие российских вооруженных сил в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирии началось в сентябре 2015 года. За два c лишним года сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС освободили от боевиков всю территорию страны, сказал в начале декабря 2017 года глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. 

Бюджет операции
Официальные данные об общем бюджете военной операции не раскрывались. В марте 2016 года, после объявления о начале вывода из Сирии основной части российской военной группировки, Владимир Путин сказал, что операция обошлась в 33 млрд руб. Это сопоставимо с суммой расходов на операцию в Сирии, которые подсчитал РБК. Исходя из названных данных, средняя стоимость одного дня составляла около 156 млн руб., а общая стоимость при условии сохранения уровня трат за два года могла составить около 100 млрд руб. По подсчетам партии «Яблоко», общие затраты на операцию к июню 2017 года могли составить до 140 млрд руб. 

Состав группы
Изначально в состав российской группировки вошло около 50 самолетов и вертолетов, но вскоре количество самолетов выросло до 69. Основной ударной силой авиагруппы стал модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-24М. Также использовались бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ и Су-35С, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, боевые и транспортные вертолеты, зенитные ракетные комплексы и корабли ВМФ. В марте 2016 года Владимир Путин объявил о начале вывода войск из Сирии, а через год начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Сергей Рудской рассказал, что группировку сократили вдвое

Потери России в Сирии
За время операции в Сирии Россия потеряла как минимум четыре военных самолета. Два из них выкатились с палубы и упали в море при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», один выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Хмеймим, а еще один был сбит истребителем ВВС Турции. ВКС России потеряли также три вертолета. В 2015 году был сбит Ми-8АМТШ, принимавший участие в спасении летчика самолета, сбитого турецкими ВВС, а в 2016 году разбился боевой Ми-28Н и был сбит с земли военно-транспортный Ми-8. Кроме того, в июле 2016-го был сбит сирийский Ми-25 с российскими инструкторами.

По подсчетам РБК, официальное подтверждение получила гибель 40 военнослужащих. В августе агентство Reuters оценило общее число погибших российских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний в 76 человек. 

Теги: Владимир Путин , Сирия , Египет , Башар Асад
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