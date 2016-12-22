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Лавров ответил на «туманные» слова Тиллерсона о «сделке века»
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Лавров ответил на «туманные» слова Тиллерсона о «сделке века»
Политика, 15:11
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Лавров ответил на «туманные» слова Тиллерсона о «сделке века»

Россия не понимает сути предложенной Соединенными Штатами «сделки века» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

На вопрос, можно ли считать эту сделку провалившейся после того, как США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля, Лавров ответил: «Про сделку века я не знаю, пропала она или не пропала, потому что ее никто не видел. Ее рекламировали, но как-то очень туманно. Мы не знаем, о чем идет речь».

Лавров заявил Тиллерсону о последствиях переноса посольства в Иерусалим
Политика

8 декабря Лавров во время пресс-конференции рассказал журналистам, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи 7 декабря в Вене анонсировал некую «сделку века», которая решит палестино-израильский конфликт. Подробностей о том, как она будет выглядеть, Тиллерсон, по словам Лаврова, не сообщил.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и разрабатывают план переноса дипмиссии туда. Это решение вызвало массовые протесты как среди палестинцев, которые считают восточный сектор города своей территорией, так и среди мусульман по всему миру.

Теги: Израиль , Ближний Восток , Сергей Лавров
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