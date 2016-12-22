В Коми возбудили дело из-за ножевого ранения подростка на мастер-классе

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело в связи с ножевым ранением, которое получил подросток на мастер-классе по боевому искусству. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 9 декабря в одной из школ Сыктывкара. В школе проводился мастер-класс по боевому искусству. «17-летний участник мероприятия получил ножевое ранение. Его госпитализировали в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в СКР.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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