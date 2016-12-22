После смерти избитой сверстницами красноярской школьницы возбудили дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 14-летней школьницы после ее избиения одноклассницами. Об этом говорится в сообщении регионального главка СКР.

По предварительным данным судмедэкспертизы, причиной смерти девочки могли стать последствия болезни, по поводу которой в октябре школьница была прооперирована. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщают следователи.

Проводится оценка действий медиков, которые делали операцию. Болезнь девочки не уточняется.

О смерти избитой сверстницами 14-летней ученицы девятого класса одной из школ Красноярска стало известно в начале декабря. По словам родителей, причиной стал конфликт на почве ревности к молодому человеку. В избиении 23 ноября участвовали две школьницы, еще несколько подростков наблюдали за происходящим. 28 ноября состояние пострадавшей резко ухудшилось, и девочка была госпитализирована.