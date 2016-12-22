Людмила Алексеева назвала госпремию оценкой работы своей жизни

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева прокомментировала вручение ей государственной премии. Она сообщила РБК, что благодарна за вручение награды и что отдаст премию сотрудникам Московской Хельсинкской группы.

«Насколько я понимаю, мне ее вручили как старейшей правозащитнице. Я начала заниматься этим с самого начала зарождения движения в России более полувека назад, в середине 1960-х годов. Я благодарна, что работа моей жизни так оценена», — заявила Алексеева.

«Премию я получила не как бабушка Люда, а как председатель правозащитной организации, так оценена наша общая работа, всех сотрудников, волонтеров, которые нам помогают. Поэтому, разумеется, я отдам премию группе на ее работу», — добавила правозащитница.

11 декабря был опубликован приказ о присуждении государственных премий. Алексеева была награждена с формулировкой «за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности».

В июле президент России Владимир Путин поздравил Алексееву с 90-летним юбилеем и поблагодарил за все, что она сделала, добавив, что она всю жизнь занималась «главным».

Алексеева родилась в 1927 году. В 1970-х годах стала одной из учредителей Московской Хельсинкской группы. В 1977 году эмигрировала из СССР под угрозой ареста за «антисоветскую деятельность», в 1993 году вернулась в Россию.

Московская Хельсинкская группа (ранее известна как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР) — старейшая из действующих правозащитных организаций России. В 2012 году отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах. Согласно отчетам 2016 года, существует за счет пожертвований и средств, выделенных государством на реализацию проектов.