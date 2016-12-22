Избитая двумя сверстницами восьмиклассница умерла в Красноярске

Восьмиклассница из Красноярска, впавшая в кому после драки с ровесницами, скончалась в больнице, сообщает ИА «Сибновости».

Конфликт между школьницами произошел 23 ноября. В драке участвовали три девочки, еще несколько человек стояли рядом и наблюдали.

Придя домой, пострадавшая пожаловалась на плохое самочувствие, ее мать вызвала скорую помощь. В больнице девушка впала в кому. По словам представителей Следственного комитета, она страдала тяжелым хроническим заболеванием (каким именно, не уточняется).

Следствие считает, что драка произошла из-за неприязненных отношений. Родители погибшей заявили, что причиной стала ревность к молодому человеку.

В сентябре столичное управление Следственного комитета начало проверку после появления в соцсетях видео с избиением несовершеннолетней. Трое несовершеннолетних били 13-летнюю школьницу, еще одна все это снимала.