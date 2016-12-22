СК начал проверку после ранения подростка ножом в секции боевых искусств

Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Коми начало проверку после того, как 17-летнего подростка ранили ножом на мастер-классе по боевому искусству. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел 9 декабря в школе в Эжвинском районе города Сыктывкар. Подростка с ножевым ранением доставили в больницу, где медики оказали ему помощь. Следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.