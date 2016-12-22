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В Минтруде не исключили дополнительных мер для стимулирования рождаемости
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В Минтруде не исключили дополнительных мер для стимулирования рождаемости
Общество, 07:16
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В Минтруде не исключили дополнительных мер для стимулирования рождаемости

Новые меры для стимулирования роста рождаемости могут принять в ближайшие два-три года, заявил министр труда Максим Тополин. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, решения о новых мерах зависит от демографической ситуации в ближайшем будущем, в частности, снижения числа женщин в ближайшие 15 лет, коэффициента рождаемости и других показателей. «Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры», — сказал он.

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Президент Владимир Путин в конце ноября объявил о введении с 2018 года программы выплат за первого ребенка. В среднем за первенца планируется ежемесячно платить 10,5 тыс. руб. Глава государства назвал это «перезагрузкой» демографической политики страны. Программа рассчитана на три года. Кроме того, тогда же Путин внес предложение о госсубсидиях на ипотеку семьям, которые решились на рождение второго и третьего ребенка. Государство, согласно проекту, будет выплачивать проценты по ипотеке в течение пяти лет, если выплаты будут превышать 6% годовых.

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Расходы бюджета на первую инициативу президент оценил в 144,5 млрд руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, для проведения в жизнь новых мероприятий по повышению рождаемости новых расходов не понадобится: средства будут получены из резервов. Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальную политику, оценила суммарную стоимость мер по стимулированию рождаемости в более чем 500 млрд руб.

Минтруд в ответ на предложения президента объявил о подготовке двух законопроектов по его демографическим инициативама. Минэкономразвития спрогнозировало снижение бедности в результате действия мер по стимулированию рождаемости.

Теги: Минтруд , рождаемость
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