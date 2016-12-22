Силуанов назвал источник финансирования поручений Путина о демографии

Поручения президента России Владимира Путина в области демографии не потребуют вносить изменения в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительства, что и станет источником финансирования новых инициатив», — заявил Силуанов.

28 ноября состоялось заседание Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. В ходе встречи Путин заявил о «перезагрузке» политики демографического развития России. Среди первых шагов было названо введение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок. Также было предложено продлить действие программы материнского капитала и разрешить ежемесячно выплачивать часть этой суммы нуждающимся семьям.

Также глава государства предложил субсидировать ипотеку семьям, в которых до 2022 года появится второй или третий ребенок.