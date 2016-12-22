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Минтруд напишет два законопроекта после инициатив Путина о демографии
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Минтруд напишет два законопроекта после инициатив Путина о демографии
Общество, 22:14
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Минтруд напишет два законопроекта после инициатив Путина о демографии

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство напишет два законопроекта о поддержке семей и росте рождаемости «в кратчайшие сроки». Об этом министр рассказал журналистам, передает «Интерфакс».

«Первый законопроект предусматривает продление программы материнского капитала на три года — до 31 декабря 2021 года включительно», — пояснил министр. Законопроект также предусматривает выплату маткапитала на оплату дошкольного образования ребенка не с его трехлетнего возраста, а с двухмесячного.

Второй законопроект предусмотрит введение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго. Обе выплаты будут доступны семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Деньги будут выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

​Ранее президент Владимир Путин объявил начало «перезагрузки» политики демографического развития. В том числе глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты семьям, в которых рождается первый ребенок, и продлить программу маткапитала до 2021 года. «Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего, 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер», — говорил президент.

По его словам, адресные выплаты будут отличаться по регионам, но в среднем сумма в новом году составит более 10,5 тыс. руб. Министр финансов Антон Сиуланов пояснил, что источником финансирования таких инициатив станут «резервы президента и правительства».

Теги: Минтруд , Максим Топилин
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