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Консульства США возобновили выдачу виз в трех городах России
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Консульства США возобновили выдачу виз в трех городах России
Война санкций, 06:50
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Консульства США возобновили выдачу виз в трех городах России

Американские визы вновь выдаются во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы посольства США в России.

Как сообщает диппредставительство, с 11 декабря выдача неиммиграционных виз будет проводиться «в ограниченном объеме» в названных городах. «Однако мы не можем продолжать предоставлять наши услуги на том же уровне, что до сокращения персонала Посольства и Консульств Соединенных Штатов Российской Федерацией на 60%», — оговорились в американском посольстве.

В представительстве добавили, что по той же причине часть интервью на получение виз в этих городах может быть перенесена и переназначена.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на одного из пришедших на интервью подтверждает возобновление выдачи виз в консульстве США во Владивостоке.

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О том, что в трех регионах России американские консульства намерены возобновить выдачу виз сообщалось 4 декабря. Тогда же началась запись на собеседования. Датой первых интервью в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке было указано 11 декабря.

США приостановили выдачу виз с 23 августа в ответ на требование России сократить численность персонала до числа российских дипработников. Москва потребовала уменьшить дипкорпус после введения новых санкций в отношении России, а также из-за неурегулированности вопроса с изъятой российской дипсобственностью в США. С 1 сентября единственным местом в России, где можно было получить неиммиграционную визу в США, стала Москва.

Теги: Россия , США , выдача виз , Генконсульства США
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