Постпред США в ООН одобрила решение Трампа по Иерусалиму

Признание Иерусалима президентом Дональдом Трампом в качестве столицы Израиля и перенос туда американского посольства — «правильный поступок», заявила постпред США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает телеканал​ CBS.

По ее словам, Трамп оказался «единственным, у кого хватило смелости» сделать то, о чем «люди просили 22 года». «Это правильный поступок, потому что это реальность. Иерусалим — столица Израиля», — сказала она.

Она одобрила перенос американского посольства в Иерусалим, так как там находятся израильский премьер-министр, парламент и Верховный суд. «Нашему посольству логично быть там», — подчеркнула Хейли.

В заключении она похвалила решительность Трампа и призвала к продолжению переговоров Израиль и Палестину, а предыдущие попытки договориться назвала «дешевыми». «Это нисколько не привело нас к миру», — сказала Хейли о переговорном процессе в последние 22 года.

Закон о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и о признании его столицей Израиля был принят еще в 1995 году. Однако в документе оговаривалось, что президент каждые полгода может откладывать его вступление в силу. Этой опцией пользовались все предшественник Трампа на посту президента.

Решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство президент США Дональд Трамп сделал 6 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту дату «историческим днем». В то же время Палестина заявила о выходе из переговорного процесса с Израилем и отвергла роль США в качестве посредника в дальнейшем. На палестинских территориях начались столкновения арабов с израильскими военными, в которых пострадало около тысячи человек и несколько погибли. ХАМАС и «Хезболла» призвали к новой интифаде. Великобритания, Франция и Германия осудили заявление Трампа. Лидеры Турции, Ирана, Ирака и других мусульманских государств Ближнего Востока и Северной Африки раскритиковали действия Вашингтона, в этих странах начались массовые акции протеста. Кремль предупредил об «осложнениях» в регионе из-за решения Трампа.