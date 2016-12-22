Нетаньяху согласился на предложение Макрона о переговорах с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Париже в ответ на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона, что готов сесть с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters.

По словам Нетаньяху, находящегося в Париже на встрече с главами МИД стран ЕСМ, переговоры с Палестиной возможны, если она признает «право на существование» Израиля. «Вот жест, который я предлагаю Аббасу: сесть за стол переговоров и договориться о мире. Это жест мира. Ничего не может быть проще», — сказал премьер-министр Израиля.

Палестина заявила о выходе из переговорного процесса с Израилем после того, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей страны 6 декабря. Кроме того, было принято решение о переносе туда американского посольства.

В ответ лидер Палестины Махмуд Аббас призвал к интифаде против Израиля, отсутствии причины в участии США в качестве посредника и необходимости поиска нового. На палестинских территориях начались столкновения между арабами и израильской армией, в которых пострадали около тысячи человек, несколько погибли. В то же время, в Госдепе 8 декабря заявили, что перенос посольства в Иерусалим и признание его столицей Израиля не связаны с вопросом о границах между палестинскими арабами и израильтянами.

Западноевропейские страны, включая Францию, Великобританию и Германию, осудили решение Трампа. В Турции и Ираке начались массовые протесты, а главы этих государств выступили с критикой Израиля и США. В то же время Нетеньяху назвал 6 декабря «историческим днем».