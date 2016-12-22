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Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты под Новый год
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Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты под Новый год
Общество, 07:21
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Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты под Новый год

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) стали поступать жалобы от россиян на завышение цен на продукты перед Новым годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Собеседник агентства подтвердил, что в центральный аппарат ведомства поступают жалобы россиян. Однако цены на продукты, по его словам, «во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков». В пресс-службе подчеркнули, что сейчас поводы для проведения проверок отсутствуют.

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В конце ноября Росстат отчитался о том, что в России произошло подорожание традиционного новогоднего салата «Оливье» в преддверии праздников. В ведомстве объяснили это ростом цен на картофель и колбасу. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 22 ноября на выступлении в Госдуме сообщала, что салат «Оливье» для средней российской семью обойдется на 1,2% больше, чем в 2016 году.

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Росстат 7 декабря также рассказал, что средняя стоимость продуктов для новогоднего стола увеличилась на 300 руб. по сравнению с прошлым годом и составила 6,1 тыс. руб. против 5,8 тыс. руб. в 2016 году.

Кроме того, ведомство рассказало о динамике цен на некоторые виды новогодних подарков в России. По информации Росстата, цены на такие позиции, как мягкие игрушки, книги, тушь для ресниц, кастрюли, шоколад, личные полотенца, смартфоны, коньяк и туалетную воду выросли на 3,15% по сравнению с ноябрем прошлого года. Больше всего в цене выросли книги (на 4,9% больше, чем в 2016 году) и парфюмерия (на 4,1% больше, чем в 2016 году). Смартфоны подешевели на 5,5% в сравнении с 2016 годом.
Теги: ФАС , Россияне , новогодний стол , Новый Год
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