Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен будет открыт всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва

«Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно», — подчеркнул он.

Год назад, в новогоднюю ночь метрополитен работал в таком же режиме.

В последний раз московское метро работало круглосуточно во время празднования Дня города 9-10 сентября. В таком же режиме функционировало и МЦК. Интервалы движения поездов ночью составляли до 15 мин.