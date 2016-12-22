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В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
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В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Общество, 11:05
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В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Московские власти ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

В местах проведения праздничных мероприятий и парках из продажи исчезнут спиртное, пиво и прохладительные напитки в стеклянных бутылках. Расположенные в парках кафе, рестораны и бары будут продавать алкоголь в соответствии с нормами, которым подчиняются эти заведения.

Москва ограничивает продажу алкоголя во время крупных праздничных мероприятий с 2000 года. В этом году запрет на продажу алкоголя в местах скопления людей вводился на время новогодних и майских праздников, а также 23 февраля.
 

Теги: Москва , алкоголь , продажа , Новый год
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