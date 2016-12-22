В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 90 тыс. человек

В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния свои дома были вынуждены покинуть 90 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии в Twitter.

В штате сейчас горят шесть пожаров, которые распространились на площади 708 тыс. кв. м. Огонь уже уничтожил 793 здания, под угрозой уничтожения находятся еще 25 тыс. построек. С возгоранием борются 8,5 тыс. пожарников.

Видео: РБК

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в штате 6 декабря. Телеканал CNN 8 декабря сообщал, что в 72 км к северу от Сан-Диего были найдены тела двух человек, погибших во время пожара.

В октябре в Калифорнии также произошли лесные пожары, жертвами которых стали по меньшей мере 40 человек, еще около 900 пропали без вести. Огонь также уничтожил более 3,5 тыс. зданий.

Тогда же сгорели архив и корреспонденция компании Hewlett-Packard, стоимость которых в 2015 году оценивалась в $2 млн.