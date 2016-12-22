Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,55 59,04 EUR Нал. 70,09 69,41 USD Бирж. 59,13 -0,05 EUR Бирж. 69,66 -0,07 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 13820,00 -780,00 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,39 +2,08% DJIA 24329,16 +0,49% Nasdaq 6840,08 +0,40% FTSE 7393,96 +1,00%
В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 90 тыс. человек
Лента новостей
Журналист WP извинился перед Трампом после публикации «фейкового фото» 04:51, Общество Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму 04:32, Политика Глава Якутии объявил день траура по погибшим в ДТП с «КамАЗом» 04:11, Общество Земан обвинил ЕС в трусости и поддержке «пропалестинских террористов» 03:51, Политика Ливан призвал ввести санкции против США за решение по Иерусалиму 02:59, Политика В Швеции неизвестные в масках забросали синагогу «коктейлями Молотова» 02:48, Общество Ирак и Иран подписали соглашение об экспорте нефти из Киркука 02:31, Бизнес NYT узнала о «пристрастии» Трампа к телевизору и Twitter 02:14, Общество Бастрыкин взял под контроль проверку после гибели моряка в Охотском море 01:30, Общество Киев ответил на выводы Венецианской комиссии по закону об образовании 01:18, Политика МИД Турции осудил Израиль за гибель четырех палестинцев 01:08, Политика Режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии 00:44, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 00:37, РБК и My Ideal Smile Три человека погибли в ДТП на Внуковском шоссе в Москве 00:30, Общество Росприроднадзор назвал свою версию происхождения вони в Москве 00:18, Общество В Минэкологии опровергли причастность полигона «Кучино» к вони в Москве 00:17, Общество В Финляндии открылось представительство ДНР 09 дек, 23:58, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 09 дек, 23:56, Lenovo и РБК В Госдепе не сочли победу над ИГ в Ираке концом борьбы с терроризмом 09 дек, 23:32, Политика В Москве прошла премьера балета Серебренникова «Нуреев» 09 дек, 23:24, Общество Палестина решила заменить США на нового гаранта в переговорах с Израилем 09 дек, 23:18, Политика СК начал проверку после ранения подростка ножом в секции боевых искусств 09 дек, 23:08, Общество Неизвестный насмерть сбил пешехода на юге Москвы и скрылся 09 дек, 23:00, Общество Роспотребнадзор после жалоб на вонь проверил воздух в 37 точках Москвы 09 дек, 22:05, Общество Глава Балашихи назвал «странной» версию о происхождении вони в Москве 09 дек, 21:53, Общество Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут на Porsche 09 дек, 21:52, РБК и Porsche ФТС ответила на заявления о проблеме с доставкой «тысяч посылок» 09 дек, 21:34, Общество СМИ анонсировали начало переговоров «Реала» по трансферу Смолова 09 дек, 21:24, Спорт
В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 90 тыс. человек
Общество, 05:06
0
В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали 90 тыс. человек

В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния свои дома были вынуждены покинуть 90 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии в Twitter.

В штате сейчас горят шесть пожаров, которые распространились на площади 708 тыс. кв. м. Огонь уже уничтожил 793 здания, под угрозой уничтожения находятся еще 25 тыс. построек. С возгоранием борются 8,5 тыс. пожарников.

Видео: РБК

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в штате 6 декабря. Телеканал CNN 8 декабря сообщал, что в 72 км к северу от Сан-Диего были найдены тела двух человек, погибших во время пожара.

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

В октябре в Калифорнии также произошли лесные пожары, жертвами которых стали по меньшей мере 40 человек, еще около 900 пропали без вести. Огонь также уничтожил более 3,5 тыс. зданий.

Калифорнию снова охватили пожары
Общество

Тогда же сгорели архив и корреспонденция компании Hewlett-Packard, стоимость которых в 2015 году оценивалась в $2 млн.

Теги: США , Калифорния , эвакуация , лесные пожары
Главное
Нетаньяху осудил ЕС за «лицемерие» в ситуации с Иерусалимом Политика
Материалы по теме
Два человека погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии Общество
Губернатор Калифорнии ввел режим ЧС из-за лесных пожаров Общество
В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку