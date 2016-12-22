Два человека погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии

Два человека погибли при пожаре на юге Калифорнии. Их тела были обнаружены в 45 милях к северу от Сан-Диего, сообщает CNN.

По данным местных властей, в Калифорнии сейчас бушуют шесть пожаров. Эвакуированы около 190 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун 6 декабря ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.

Убытки от лесных пожаров в США в 2017 году оказались рекордными и до новой вспышки в Калифорнии оценивались в сумму свыше $10 млрд.

В октябре лесные пожары охватили восемь районов Калифорнии. Тогда погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 900 пропали без вести, сгорело более 3,5 тыс. зданий. Пожары уничтожили архив и корреспонденцию компании Hewlett-Packard. В 2015 году стоимость этих документов оценивалась в $2 млн.