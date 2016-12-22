Губернатор Калифорнии ввел режим ЧС из-за лесных пожаров

Калифорнийский губернатор Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в штате из-за лесных пожаров в южном округе Вентура. Об этом сообщает ABC News.

По словам местных чиновников, около 38 тыс. жителей были эвакуированы из-за приближения пожаров. Огонь уже уничтожил более 150 домов, еще 3 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения. В настоящий момент горит около 50 тыс. акров.

Видео: РБК

По информации телеканала CNN, в соседнем округе Лос-Анджелес эвакуации подверглись еще 150 тыс. жителей.

По меньшей мере трое сотрудников пожарной службы получили ожоги при борьбе с возгораниями, еще два человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии. По прогнозам пожарных, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и достигнет побережья Тихого океана к пятнице, 8 декабря.

В октябре Калифорния также пострадала от лесных пожаров. Тогда в огне погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 900 пропали без вести. Эти пожары стали самыми смертоносными в истории Калифорнии. Огонь уничтожил 3,5 тыс. домов, а также архив и корреспонденцию компании Hewlett-Packard. В 2015 году стоимость этих документов оценивалась в $2 млн.

В 1933 году в Лос-Анджелесе во время пожара в парке Гриффит погибли 29 человек.