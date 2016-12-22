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NYT узнала о «пристрастии» Трампа к телевизору и Twitter
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NYT узнала о «пристрастии» Трампа к телевизору и Twitter
Общество, 02:14
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NYT узнала о «пристрастии» Трампа к телевизору и Twitter

Глава аппарата Белого дома Джон Келли пытается уменьшить количество времени, которое президент США Дональд Трамп ежедневно тратит на просмотр телевизора и написание постов в Twitter. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на близкое окружение Трампа.

По данным газеты, Трамп каждый проводит от четырех до восьми часов перед телевизором. Он просыпается около 05:30 и включает новостные выпуски телеканала CNN, после этого смотрит шоу Fox&Friends на телеканале Fox News. Также президент США иногда смотрит программу Morning Joe на телеканале MSNBC.

Также Трамп начинает писать сообщения в свой Twitter, еще находясь в постели. По словам источников NYT, иногда президент США идет в переговорную комнату Белого дома в ночной пижаме, чтобы сделать официальные и неофициальные звонки. В связи с этим, как отмечает газета, Келли «спокойно и почтительно» пытается сократить количество свободного времени Трампа, которое он тратит на публикации в Twitter и просмотр телевизора. По данным источников, экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибус также «со скромным успехом» пытался убедить Трампа начать рабочий день в 09:00 или 09:30.

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Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в интервью газете сообщил, что много времени уделяет телевизору и Twitter, так как чувствует, что «есть попытка подорвать его избрание на пост президента». «Он страстно считает, что либеральные левые и средства массовой информации хотят его уничтожить», — отметил Грэм.

В начале июля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Трамп включает телевизор «почти сразу же, как только просыпается». Он также продолжает смотреть его по вечерам, после возвращения в свою резиденцию.

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Газета отмечала, что Трамп чаще всего проводил время у телевизора в ходе предвыборной, причем он включал звук «на полную громкость и заставлял членов своей команды замолчать». По данным газеты, Трамп обычно смотрел телеканал Fox News, но иногда переключался на CNN.

Тогда же президент США в своем Twitter писал, что у него мало времени, чтобы смотреть телевизор.
Теги: NYT , Twitter , Дональд Трамп , Телевизоры
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