В Госдепе не сочли победу над ИГ в Ираке концом борьбы с терроризмом

США поздравили жителей Ирака с победой над силами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в регионе, однако это не означает конца борьбы с терроризмом в республике. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Нойерт, США совместно с антитеррористической коалицией будут и дальше сотрудничать с силами безопасности Ирака, а также проводить консультации, обучать бойцов и снабжать их.

Нойерт отметила, что после «мужественной» трехлетней кампании интенсивных боев премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о полном освобождении страны от контроля ИГ. «США приветствуют руководство премьер-министра Абади, и мы искренне поздравляем иракский народ и смелые силы безопасности», - указывается в заявлении.

Официальный представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон с 2014 года выделил почти $1,7 млрд. на гуманитарную помощь для Багдада, а также еще более $265 млн. на стабилизацию ситуации в Ираке. Кроме того, США потратили $112 млн. для оказания помощи Ираку в ликвидации самодельных взрывных устройств, мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставленных боевиками ИГ. Благодаря этим усилиям в свои дома вернулись более 2,7 млн. граждан Ирака, отмечает Нойерт.

Ранее Аль-Абади заявил об окончании войны против террористов ИГ на территории Ирака. По его словам, иракские силы безопасности взяли под контроль пустынные районы на западе страны, а также участок сирийско-иракской границы. Это, отмечал Абади, означает, что террористы «полностью разгромлены и отброшены за пределы Ирака».

«Мы разгромили ИГ благодаря единству и готовности к самопожертвованию. Да здравствует Ирак и его жители», - сказал премьер-министр.