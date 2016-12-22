В Ираке ополченцы нашли массовые захоронения убитых боевиками ИГ жителей

Иракские ополченцы обнаружили на северо-востоке страны массовое захоронение с останками более 100 мирных жителей, в том числе женщин и детей, убитых боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщает Iraqi News.

«К югу от Синджара были найдены останки около 80 человек. Большинство из них были езиды (езидское релизиозное меньшинство Ирака. — РБК)», — сказано в сообщении. Вторая могила с останками около 20 женщин и детей езидского происхождения была обнаружена в деревне Кабуси, также к югу от города.

По данным издания, к месту захоронений прибыли специалисты, чтобы по тесту ДНК определить личности погибших.

Синджар был освобожден курдами от террористов ИГИЛ в 2015 году. Этот район был стратегически важным населенным пунктом на трассе, связывающей сирийскую Ракку и иракский Мосул — бывшие «столицы» террористической организации.