Расторгуев объявил о присоединении к Putin Team

Солист группы «Любэ», певец Николая Расторгуев заявил, что присоединился к движению Putin Team. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BcdHV6QBnhI/?taken-by=nvrastorguev

Певец отметил, что 7 декабря — День Героя, и поэтому именно в этот день решил вступить в Putin Team с проектом «Родина Героев» — флешмобом в соцсетях.с фотографиями различных монументов, посвященным героям в различных городам страны. «Так мы отдадим дань уважения людям, совершившим свой подвиг в прошлом, и покажем, что в настоящем таких героев тоже немало», — объяснил Расторгуев.

1 декабря стало известно, что к движению Putin Team присоединился фигурист Евгений Плющенко. В него уже входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлет Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников.

О намерении создать движения Putin Team в поддержку Владимира Путина хоккеист Александр Овечкин заявил 2 ноября. Он заметил, что «только команда способна переломить ход игры» и объяснил, что сделал это «ради страны». В Кремле инициативу спортсмена поддержали. Газета «Ведомости» 9 ноября сообщила, что настоящим автором проекта является не Овечкин, а агентство «ИМА-консалтинг».



