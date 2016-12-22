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МИД предупредил туристов об опасности в Израиле после решения США
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МИД предупредил туристов об опасности в Израиле после решения США
Политика, 20:07
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МИД предупредил туристов об опасности в Израиле после решения США

Российский МИД призвал туристов быть осторожными из-за акций протеста в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан после признания США Иерусалима столицей Израиля. «Рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

СМИ сообщили в пятницу, 8 декабря, что в столкновениях арабов с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали около 245 человек, издание Alquds опубликовало имя первого погибшего палестинца.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму
Политика

Массовые протесты начались после заявления президента США Дональда Трампа о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признанный Соединенными Штатами столицей Израиля. ХАМАС призвала к новому восстанию, лидер шиитской «Хезболлы» Хасан Нарсалла заявил о необходимости начать интифаду, а президент Турции Эрдоган назвал признание Иерусалима столицей «красной линией для мусульман».

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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Российский МИД 7 декабря заявил о «серьезной обеспокоенности» в связи с планами США, которые, по мнению российского ведомства, могут «дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом». Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в тот же день госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что перенос посольства США может поставить крест на создании на Ближнем Востоке двух государств — Израиля и Палестины.

Теги: США , МИД России , Израиль
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