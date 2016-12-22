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СМИ сообщили о более 240 пострадавших при столкновениях в Палестине
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СМИ сообщили о более 240 пострадавших при столкновениях в Палестине
Общество, 17:55
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СМИ сообщили о более 240 пострадавших при столкновениях в Палестине

В столкновениях арабов с израильской армией в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали около 245 человек. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление палестинского отделения Общества Красного Полумесяца.

По данным медиков, в столкновениях на западном берегу реки Иордан и в самом Иерусалиме, которые вызвало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, пострадали 217 человек. Из них 45 человек были травмированы резиновыми пулями, еще 162 попали под действие слезоточивого газа. Также 15 человек пострадали в секторе Газа. Среди пострадавших есть и получившие огнестрельные ранения. Министерство здравоохранения Палестины также сообщило о двух погибших в ходе конфликта.

В столкновениях, по данным издания, принимают участие тысячи арабов. Акции протеста проводятся как жителями спорных территорий, контролируемых Израилем, так и арабами, живущими в самом Израиле. Некоторые из демонстрантов вышли на акцию с транспарантами «Аль-Кудс [арабское название Иерусалима] — столица Палестины» и «Долой Трампа». Участники акций бросают камни и «коктейли Молотова» в израильских солдат. В ответ израильские силы применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Как пишет Haaretz, в ряде случаев военнослужащие были вынуждены применить боевое оружие.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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Протесты жителей Палестины связаны с решением президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда американское посольство. Сообщение о признании Иерусалима столицей Израиля уже спровоцировало массовые акции протеста в ряде стран, в том числе в Египте, Иордании, Сомали и Пакистане. В Турции демонстранты вышли к генконсульству США в Стамбуле.

Теги: Израиль , Палестина , сектор Газа
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