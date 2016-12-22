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Тиллерсон рассказал о «хорошем диалоге» с Лавровым
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Тиллерсон рассказал о «хорошем диалоге» с Лавровым
Политика, 04:33
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Тиллерсон рассказал о «хорошем диалоге» с Лавровым

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у него был «хороший диалог» с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, с которым он встретился в Вене в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о диалоге с Россией по миротворцам в Донбассе, сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Я не буду вам говорить, чего мы достигли. Если мы сможем достичь прогресса, он у нас будет. У нас был хороший диалог. У нас была кооперация. Пока ничего не решили. Нельзя это решить одной встречей», — заявил Тиллерсон.

Государственный секретарь США ранее заявил, что Вашингтон «сильно хочет» нормализовать отношения с Россией, но украинский вопрос является «единственным» обстоятельством, которое мешает исполниться этому желанию. Кроме того, Тиллерсон заявлял, что США снимут санкции в том случае, если Россия вернет Крым под контроль Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает «оккупацию и аннексию» полуострова.

Сергей Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, заявлял, что украинские власти специально затягивает рассмотрение российского проекта резолюции ООН по миротворческой миссии в Донбассе. Российская сторона предлагает миротворцам обеспечивать охрану мониторинговой миссии ОБСЕ.

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
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В свою очередь, Киев хочет развернуть миротворцев ООН на всей территории Донбасса до границы с Россией. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил 11 ноября, что проект миротворческой миссии от Украины, США, Германии и Франции «фактически готов» и согласован с спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Президент России Владимир Путин 11 сентября поддержал идею о вводе миротворцев в зону украинского конфликта. По его мнению, миротворческие силы должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон. Российский лидер также отмечал, что развертывание миротворческой миссии должно быть согласовано с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

Теги: переговоры , Сергей Лавров , Рекс Тиллерсон
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