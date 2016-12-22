США заявили об «очень сильном» желании нормализовать отношения с Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон «очень сильно» хочет нормализовать отношения с Россией, но украинский вопрос мешает этому. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вене после Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором он принимал участие, передает Reuters

«Мы ясно давали понять с самого начала, что мы должны обращать внимание на Украину. Она остается единственным сложно преодолимым препятствием к нормализации отношений с Россией, которую мы очень сильно хотим», — сказал Тиллерсон. Он подчеркнул, что США «никогда не признают оккупацию и аннексию Крыма». Госсекретарь добавил, что антироссийские санкции будут действовать, пока Россия не вернет Крым Украине.

В четверг, 7 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров и Тиллерсон провели встречу в Вене. Во время переговоров они обсуждали международную безопасность, Сирию и Украину, а также ситуацию с КНДР.

Лавров также принимал участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Во время своего выступления он обвинил украинские власти в том, что они препятствуют процессу мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, он подчеркнул, что рассмотрение в ООН российского проекта резолюция об охране наблюдателей ОБСЕ миротворцами намеренно затягивается.