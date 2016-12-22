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Лавров осудил затягивание решения об отправке миссии ООН в Донбасс
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Лавров осудил затягивание решения об отправке миссии ООН в Донбасс
Политика, 14:09
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Лавров осудил затягивание решения об отправке миссии ООН в Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинские власти в препятствовании усилиям по разрешению конфликта в Донбассе. Лавров также обратил внимание на то, что рассмотрение российского проекта резолюции об охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, поданного в Совет безопасности ООН, намеренно затягивается.

Об этом российский министр заявил, выступая на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Вене, трансляция мероприятия ведется на официальном аккаунте организации в Facebook.

В конце августа украинский президент Петр Порошенко анонсировал намерение призвать Генассамблею ООН направить миротворцев в зону конфликта в Донбассе. В начале сентября президент России Владимир Путин поддержал идею об отправке миротворческого контингента и поручил Лаврову внести соответствующий проект резолюции в ООН.

Необходимость в отправке миротворцев Россия объяснила защитой экспертов СММ ОБСЕ. В конце апреля в Луганской области на мине подорвалась машина СММ и погиб сотрудник миссии, британец Джозеф Стоун.

Свой проект резолюции Россия направила еще 5 сентября, вскоре разработкой альтернативной версии занялась Украина. Основное различие проектов в том, что Москва предлагает разместить миссию ООН вдоль линии разграничения украинских войск и повстанцев, а Киев — на всей территории непризнанных ДНР и ЛНР, в том числе на российско-украинской границе.

В середине сентября Лавров уже говорил, что Киев блокирует российский вариант резолюции при поддержке США. Выступая 7 декабря на СМИД ОБСЕ, российский министр сравнил идею размещения миротворцев во всем Донбассе с «введением оккупационной администрации», чтобы фактически похоронить минские договоренности и решить украинский конфликт силой.

Ранее в интервью РБК генсек ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что реализация минских соглашений февраля 2015 года находится «в политическом тупике», а ввод миротворческого контингента способен улучшить безопасность в регионе и сдвинуть ситуацию там с мертвой точки.

Выступая на СМИД после Лаврова, госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон всецело поддерживает усилия Минской группы по разрешению конфликта политическими методами. Но гибель члена миссии ОБСЕ Стоуна Тиллерсон связал с деструктивными действиями Москвы, которая «вооружает повстанцев, руководит ими и помогает им».

«Мы никогда не признаем оккупацию и попытку аннексии Крыма Россией. Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Москва не вернет Киеву полный контроль за полуостровом», — добавил Тиллерсон.

Теги: ОБСЕ , Донбасс , Сергей Лавров
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