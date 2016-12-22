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Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России
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Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России
Бизнес, 17:49
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Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России

Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября закон об изменениях в Налоговый кодекс России о применении нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при отправке посылок за рубеж. Документ на этой неделе был опубликован на сайте Кремля.

Законопроект упрощает получение ставки 0% для российских интернет-магазинов. Экспортеры, которые пересылают товар почтой, могли претендовать на нулевую ставку НДС и до законопроекта. Однако фактически доказать свое право на нее было почти невозможно, рассказывал РБК директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Для этого, например, нужно было предоставить в том числе внешнеэкономический контракт, который не заключается с физическими лицами.

Теперь чтобы иметь право на нулевую ставку, компания должна предоставить подтверждение оплаты товара и копию таможенной декларации, которая сопровождает международные почтовые отправления.

Объем экспорта товаров, заказанных в онлайн-магазинах и на международных маркетплейсах у российских продавцов, в 2017 году вырастет на 14%, до $490 млн, оценивали ранее Data Insight и eBay. Потенциально российский экспорт может вырасти в 25 раз, заявлял глава eBay в России Илья Кретов. При этом рынок интернет-заказов в Россию из других стран гораздо больше: в 2017 году он составит около 420 млрд руб. ($7 млрд по текущему курсу), прогнозировал АКИТ.

Теги: Путин , НДС , интернет-торговля
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