Названа дата оглашения приговора по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря огласит приговор бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом заявила судья Лариса Семенова, передает корреспондент РБК.

На заседании суда 7 декабря Улюкаев выступил с последним словом. «Я всегда говорил, что невиновен, и хочу подтвердить это снова. Ни один документ гособвинения не содержит доказательств получения мной взятки», — сказал бывший глава Минэкономразвития.

Он добавил, что посвятит остаток жизни «отстаиванию интересов людей». «Десять лет для человека 62 лет от роду не слишком отличаются от смертного приговора», — подчеркнул Улюкаев.

4 декабря прокурор потребовал приговорить бывшего министра к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн руб. Также предлагалось лишить экс-чиновника всех званий, орденов и классного чина.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года около офиса «Роснефти». Следствие считает, что перед этим он забрал сумку с $2 млн (более 130 млн руб.) у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По данным гособвинителя, бывший министр потребовал взятку за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», которая принадлежала государству (50,8%).