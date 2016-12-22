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Исинбаева призвала спортсменов «не делать глупостей» из-за решения МОК
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Исинбаева призвала спортсменов «не делать глупостей» из-за решения МОК
Допинговый скандал на Олимпиаде, 14:58
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Исинбаева призвала спортсменов «не делать глупостей» из-за решения МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева призвала российских спортсменом «не делать глупостей» и не бойкотировать Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия-24».

«Хотела бы призвать всех российских спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм в Пхёнчхане, ни в коем случае не отчаиваться и ни в коем случае не делать глупостей типа бойкота или еще чего-то, потому это явно того не стоит», — сказала она.

Исинбаева добавила, что решение МОК об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде для нее не было неожиданным, ​«поскольку к этому шло и предпосылки к этому были». «Но во всей этой сложной и, в какой-то степени, несправедливой ситуации есть две положительные вещи, которые мне понравились», — сказала она. Спортсменка добавила, что это решение МОК было не таким плохим, каким оно могло быть.

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«Первое, мне понравилось, что спортсмены будут выступать под флагом МОК и спортсмены будут участвовать как олимпийские спортсмены из России. То есть болельщикам их буду представлять так. Соперники будут знать, что они именно из России. Просто немножко иная трактовка», — сказала Исинбаева. «Второй момент, который вселил оптимизм, это то, что если будут учтены все рекомендации и условия, которые выдвинул МОК, то большая вероятность того, что скандал завершится», — сказала она. Исинбаева допустила, что на завершении Олимпиады России могут разрешить использовать национальный флаг и восстановят членство в Международной олимпийском комитете. Она отметила, что затем российские спортсмены смогут выступать и тренироваться как члены сборной.

С призывом к российским спортсменам ехать на Олимпиаду также выступила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду — все и так знают, что они из России», — заявила она. Канделаки назвала решение МОК «грустным», но также добавила, что это «повод объединиться».

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Во вторник, 5 декабря, исполнительный комитет МОК принял решение отстранить Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом Олимпийского комитета. Кроме того, Международный олимпийский комитет пожизненно запретил бывшему министру спорту Витаю Мутко и  экс-замминистру спорта Юрию Нагорных посещать Олимпийские игры.

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Кроме того, олимпийский исполком приостановил членство в МОК президента ОКР Александра Жукова и исключил главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии, которая занимается подготовкой к зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Также, олимпийский комитет России обязали выплатить $15 млн. Эта сумма включает в себя расходы на антидопинговое расследование в отношении России и потраченные средства на создание независимого органа по тестированию спортсменов на допинг.

Теги: Олимпиада , Елена Исинбаева , Международный олимпийский комитет
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