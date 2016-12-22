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Саакашвили пригласил следователей в палаточный лагерь около Рады
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Саакашвили пригласил следователей в палаточный лагерь около Рады
Украинский кризис, 10:55
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Саакашвили пригласил следователей в палаточный лагерь около Рады

Лидер партии «Движение новых сил», бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не придет на допрос в Генеральную прокуратуру, однако готов принять следователя в палаточном городке у здания Верховной рады. Об этом сообщает УНИАН.

Саакашвили заявил, что не считает Юрия Луценко генпрокурором Украины, поскольку тот является «двоечником».

«Этот человек понятия не имеет, что такое право. Второкурсники юридического факультета знают намного больше, чем так называемый генпрокурор Украины. Поэтому я хочу заявить следующее. Я не буду являться ни к какому лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный», — сказал Саакашвили.

«Вчера Луценко нагло врал, в том числе по поводу моего статуса. На депутатов возбудили дела за то, что они якобы воспрепятствовали законным действиям. Депутаты воспрепятствовали похищению человека, так как у нас все документы на руках», — добавил он.

Накануне телеканал «112 Украина» со ссылкой на Луценко сообщал, что восемь народных депутатов стали фигурантами дела о бегстве из-под стражи ранее задержанного Саакашвили. Это Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.

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Луценко сказал, что пока не может говорить о подозрениях, но «следствие обязательно пригласит упомянутых нардепов для оценки их действий, которые привели к побегу из-под стражи человека, который обоснованно должен получить подозрение в совершении особо тяжкого преступления против Украины».

О том, что бывший губернатор Одесской области не придет на допрос по делу о государственном перевороте на Украине, ранее 6 декабря сообщала пресс-секретарь партии Саакашвили​ Марьяна Почтар. Она добавила, что политику даже не вручили уведомления о подозрении. Саакашвили 6 декабря проведет брифинг у стен Рады, на котором обсудит эту ситуацию с юристами.

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Накануне генпрокурор Украины предоставил Саакашвили 24 часа для добровольной явки в правоохранительные органы. По словам Луценко, сейчас политик находится в статусе сбежавшего из-под стражи.

Уголовное дело против Саакашвили рассматривается по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган.

5 декабря сотрудники правоохранительных органов провели в квартире Саакашвили обыск. Политик был задержан, однако ему удалось бежать. Еще одна попытка задержания экс-главы Одессы была предпринята в среду, 6 декабря. Полицейские пришли в палаточный городок около Рады, но сторонники Саакашвили оказали сопротивление.

Теги: Верховная рада , допрос , Юрий Луценко , Михаил Саакашвили
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