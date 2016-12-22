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Саакашвили отказался идти на допрос по делу о госперевороте
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Саакашвили отказался идти на допрос по делу о госперевороте
Политика, 03:30
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Саакашвили отказался идти на допрос по делу о госперевороте

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался приходить на допрос по делу о госперевороте на Украине. Об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря партии Саакашвили «Движение новых сил» Марьяну Почтар.

«Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении», — заявила Почтар. По ее словам, политик проведет брифинг 6 декабря у стен Верховной рады Украины, во время которой он обсудит эту ситуацию вместе с юристами.

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Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на то, чтобы он добровольно явился в правоохранительные органы. «Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде», — заверил Луценко.

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Он также призвал Саакашвили прекратить акцию протеста у Рады. По словам Луценко, в настоящий момент Саакашвили находится в статусе сбежавшего из-под стражи. Генпрокурор отметил, что Саакашвили подозревается в получении средств от экс-президента Украины Виктора Януковича для совершения госпереворота.

Видео: @HromadskeUA / Twitter

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины явились с обыском в квартиру Саакашвили в Киеве. В ходе обысков политик находился на крыше дома и угрожал спрыгнуть. Позднее сотрудники спецслужбы задержали Саакашвили, однако сторонники политика заблокировали автомобиль СБУ и освободили экс-губернатора.

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Сам Саакашвили опроверг все обвинения в свой адрес. «Заявление генерального прокурора — наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения в Украине», — сказал политик.
Теги: Украина , Юрий Луценко , Михаил Саакашвили , госпереворот , «Рух новых сил»
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