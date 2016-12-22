Госдеп призвал власти Украины к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили

Госдепартамент США призвал украинские власти к деэскалации ситуации вокруг бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Она отметила, что Госдеп внимательно следит за ситуацией в Киеве и находится в тесном контакте с местными властями. Нойерт подчеркнула, что «это не значит, что мы абсолютно согласны с ними». Она также призвала все стороны конфликта избегать насилия и следовать верховенству закона и международным обязательствам.

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В Киеве 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили и впоследствии задержали бывшего губернатора. Узнав об этом, сторонники Саакашвили блокировали служебный автомобиль и освободили политика.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили подозревается в получении денег от бывшего президента Виктора Януковича с целью совершения госпереворота. Луценко заявил, что политик сейчас находится в статусе сбежавшего из-под стражи.

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Генпрокурор добавил, что Саакашвили должен явиться 6 в правоохранительные органы в течение 24 часов, иначе «вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде».

Саакашвили отверг обвинения в свой адрес. «Заявление генерального прокурора — наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения в Украине», — отметил экс-губернатор.

Позднее пресс-секретарь партии Саакашвили «Движение новых сил» Марьяна Почтар сообщила газете «Украинская правда», что политик отказался приходить на допрос в правоохранительные органы Украины.