Луценко назвал статус Саакашвили

Бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили находится в статусе сбежавшего из-под стражи, из-за чего украинская прокуратура будет просить для него более жесткую меру пресечения, чем домашний арест, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

«Михаил Саакашвили, безусловно, известный международный деятель, и именно в этом есть самая большая проблема сегодняшнего дня… Статус Саакашвили — он человек, который сбежал из-под стражи, и это ставит под сомнения возможность гуманной прокуратуры завтра или в следующие дни после уведомления о подозрении предложить ему домашний арест», — приводит его слова агентство.

Кроме того, украинская прокуратура объявила Саакашвили в розыск, об этом украинскому телеканалу Hromadske рассказал представитель ведомства Андрей Лысенко. «Генпрокуратура Украины подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ», — сказал он.

Ранее во вторник, 5 декабря, Луценко, выступая в Верховной раде, призвал Саакашвили предстать перед следователями в течение 24 часов, а сторонников политика — прекратить акции протеста.

Утром украинские власти предприняли попытку задержать Михаила Саакашвили, но сторонники бывшего главы Одесской области заблокировали машину спецслужб, в которой находился политик, и добились его освобождения.

Видео: @HromadskeUA / Twitter

Позднее Луценко заявил, что Саакашвили получал от соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги на подготовку акций, направленных на захват власти в стране.

«Заявление генерального прокурора — наглая ложь с целью дискредитации Саакашвили и всего протестного движения в Украине», — отреагировал на эти заявления политик.