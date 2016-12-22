Министр спорта Колобков назвал решение МОК противоречивым

Решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российской сборной от участия в Зимних Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане является противоречивым, однако это официальная позиция комитета. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, сообщает «РИА Новости».

«Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно», — отметил Колобков.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РБК, что спорт «в очередной раз стал жертвой политических спекуляций и деструктивных попыток давления на Россию».

«Решение МОК об отстранении России от участия в Олимпиаде противоречит базовым принципам и идеям международного права, Олимпийской хартии», — считает Клишас. Он отметил, что решение МОК носит «исключительно политический характер».

«Политика МОК фактически подталкивает российских спортсменов отказаться от национальной идентичности. Действия МОК затрагивают и интересы спортсменов других стран: такой подход лишает международный спорт здоровой конкуренции», — подчеркнул Клишас.

Олимпийский комитет России (ОКР) 5 декабря был дисквалифицирован на время проведения Игр в Пхёнчхане по решению исполкома МОК. «Чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде при условии, что они не будут демонстрировать национальный флаг и герб, а также исполнять национальный гимн.

Вместе с тем, ОКР по решению МОК обязан будет выплатить $15 млн. в качестве компенсации расходов, потраченных на расследование против российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Также ОКР должен выделить средства на создание агентства по допинг-тестированию.

Также МОК не выдал аккредитации ни одному российскому чиновнику из Министерства спорта и пожизненно отстранил вице-премьера и экс-министра спорта Виталия Мутко от участия во всех Олимпийских играх.

После этого заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала Мутко к ответу перед спортсменами, которых не пустили на Зимние Олимпийские игры. В беседе с РБК она заявила, что «руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений просить».

Глава ОКР Александр Жуков сообщил, что решение МОК будет обсуждаться на заседании Олимпийского собрания комитета при участии российских спортсменов. По его словам, у спортсменов из России есть шанс пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Зимней Олимпиады в Пхёнчхане в том случае, если Россия выполнит все требования МОК.