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Глава оргкомитета «Сочи-2014» прокомментировал решение МОК
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Глава оргкомитета «Сочи-2014» прокомментировал решение МОК
Допинговый скандал на Олимпиаде, 00:07
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Глава оргкомитета «Сочи-2014» прокомментировал решение МОК

Глава оргкомитета «Сочи-2014» и генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Дмитрий Чернышенко, который по решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря был выведен из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине, прокомментировал свое отстранение.

«В состав координационной комиссии МОК по подготовке Олимпийских игр «Пекин 2022» меня лично пригласил глава МОК Томас Бах. Игры в Сочи были признаны самыми успешными в истории Игр с точки зрения организации, и Бах хотел использовать наш опыт в подготовке Игр в Пекине», -сообщил РБК Чернышенко.

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По словам Чернышенко, Бах пригласил его продолжить работу в комиссии МОК по Пекинским играм весной 2017 года. Глава оргкомитета отметил, что это произошло «в соответствии с ежегодной процедурой МОК». «Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что Оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи», — подчеркнул Чернышенко.

Глава оргкомитета добавил, что у него сложилось ощущение, что все достижения сочинской Олимпиады «принесены в жертву политической конъюнктуре». Он выразил уверенность, что «время расставит все на свои места».

В состав «Газпром-Медиа Холдинга» входит телеканал «Матч ТВ», который освещает различные спортивные мероприятия. Чернышенко не сообщал, будет ли «Матч ТВ» транслировать Зимние Олимпийские игры-2018.

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МОК 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) на время Зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены из России, которые не были замечены в употреблении допинга, смогут принять участие в соревнованиях, однако им запретят демонстрировать национальный флаг и герб, а также исполнять российский гимн.

По словам Баха, отстранение российских спортсменов от участия в Играх в Пхёнчхане является «пропорциональными санкциями». Глава МОК принес соболезнования «чистым» спортсменам из России и отметил, что президент ОКР Александр Жуков на заседании принес свои извинения членам исполкома.

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МОК не аккредитовал ни одного чиновника из Министерства спорта России на Зимнюю Олимпиаду. Также члены исполкома решили пожизненно отстранить экс-министра спорта и вице-премьера Виталия Мутко от участия во всех Олимпийских Играх.

Кроме того, МОК обязал ОКР выплатить $15 млн., которые были потрачены на расследование против российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга. Помимо этого, ОКР должен выделить средства на создание агентства по допинг-тестированию.

Жуков пообещал обсудить решение МОК с российскими спортсменами на заседании Олимпийского собрания ОКР. По словам Жукова, спортсмены из России смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Зимней Олимпиады, если будут выполнены все требования МОК.

После известия об отстранении российской сборной от участия в Играх в Пхёнчхане, телеканал «Россия 1» отказался транслировать Зимнюю Олимпиаду-2018.

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев призвал Россию отказаться от участия в Зимней Олимпиаде-2018, поскольку выступление российских спортсменов под нейтральным флагом является «унижением для страны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на решение МОК заявила, что российские «партнеры никак нас не могут завалить». Она отметила, что по итогам решения МОК Россия «берет и выживает».

В Международной федерации футбола (FIFA) заявили, что решение МОК по российским спортсменам не повлияет на проведение Чемпионата мира-2018 по футболу.
Теги: МОК , «Сочи-2014» , ОКР , Зимние Олимпийские игры
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