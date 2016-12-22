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Глава МОК заявил об извинениях президента Олимпийского комитета России
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Глава МОК заявил об извинениях президента Олимпийского комитета России
Допинговый скандал на Олимпиаде, 22:49
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Глава МОК заявил об извинениях президента Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед членами исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

У российской стороны «была возможность высказаться, и на этом заседании глава ОКР [Александр] Жуков принес свои извинения», сказал он.

Исполком МОК по итогам заседания 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в Пхёнчхане. Александра Жукова из МОК исключили. Согласно решению Международного олимпийского комитета, «чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Южной Корее. При этом демонстрация любой атрибутики России запрещена, в том числе флага и герба. МОК также запретил спортсменам исполнять на Играх национальный гимн.

Томас Бах назвал отстранение сборной России от Олимпиады в Южной Корее «пропорциональными санкциями». Вместе с тем он выразил свои соболезнования всем «чистым» российским спортсменам, которые не смогут выступить под российским флагом.

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Ни один из чиновников из российского Министерства спорта не был аккредитован на Олимпиаду, при этом вице-премьера и бывшего министра спорта Виталия Мутко пожизненно отстранили от участия во всех Олимпийских играх.

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что Россия должна отказаться от участия в Играх. По его мнению, выступление под нейтральным флагом станет унижением для страны.

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Международный олимпийский комитет потребовал от ОКР возместить расходы в связи с расследованием допингового скандала и вложить средства в создание агентства по допинг-тестированию. Согласно требованиям МОК, Москва должна выплатить $15 млн.

После решения исполкома ВГТРК отказалась транслировать зимние Игры в Пхёнчхане.

Теги: МОК , Александр Жуков , Томас Бах , Олимпиада-2018
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