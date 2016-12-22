Прокуратура во Франции попросила ужесточить условия содержания Керимова

Обвинение попросило суд ужесточить условия содержания для задержанного во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова: поместить его под стражу либо отпустить под залог в €50 млн. Об этом заявил представитель обвинения на выходе из зала суда города Экс-ан-Прованс, где рассматривается апелляция на меру пресечения Керимова, передает «РИА Новости».

«Обвинение просит ужесточения мер контроля: либо помещение под стражу, либо увеличение залога до €50 млн», — приводит его слова агентство.

Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября, ему предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд 23 ноября отказался задерживать сенатора, но конфисковал у него паспорт и запретил покидать Францию до завершения расследования дела, а также обязал отмечаться в полиции раз в неделю. Также его обязали выплатить залог в €5 млн. Но с таким решением не согласилась французская прокуратура и 28 ноября подала апелляцию.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр накануне заявил, что в юго-восточный французский департамент Приморские Альпы были ввезены «чемоданы денег» Керимова, в каждом из чемоданов находилось до €20 млн. Всего сенатор, по версии французских властей, мог незаконно ввезти от €500 млн до 750 млн.

В Кремле пообещали приложить все усилия для обеспечения защиты Керимова. Москва, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет вести «энергичную работу», чтобы отстоять интересы сенатора.