Посольство США на Украине прокомментировало задержание Саакашвили

Посольство США на Украине прокомментировало задержание бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на своей странице в Twitter.

«Мы знаем, что господин Саакашвили был задержан, и в центре Киева продолжаются протесты. Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия», — говорится в сообщении дипмиссии. «Мы тщательно отслеживаем ситуацию и ожидаем, что следствие будет проведено тщательно и в соответствии с законодательством Украины», — добавили в посольстве.

Ранее сотрудники представительства ЕС на Украине заявили, что внимательно следят за ситуацией, и призвали к соблюдению прав задержанного Саакашвили.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в киевской квартире Саакашвили утром 5 декабря. Политика задержали, обвинив по ч. 1 ст. 256 УК Украины (заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Сторонники экс-губернатора остановили машину СБУ и силой освободили его.