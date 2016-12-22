Представительство ЕС призвало к соблюдению прав Саакашвили

Сотрудники представительства ЕС на Украине следят за ситуацией вокруг экс-губернатора Одесской области, лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили и надеются, что следствие в отношении политика будет соответствовать нормам украинского законодательства. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу миссии.

«Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона», — отметили в пресс-службе.

В представительстве призвали «украинские органы власти не допустить нарушения основных прав господина Саакашвили».

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в квартире политика в Киеве. Саакашвили задержали, предъявив обвинения по ч. 1 ст. 256 УК Украины (заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

После задержания сторонники политика остановили автомобиль СБУ и силой освободили его.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Саакашвили обязан ответить на предъявленные ему обвинения и подчиниться требованиям закона.

«Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!» — написал Аваков в Twitter. «Любой конфликт имеет только законный путь разрешения: пока не будет решения суда — все происходящее не найдет решения», — добавил министр.