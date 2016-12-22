Мария Захарова написала сказку про Саакашвили на крыше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала сказку про бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Малыша и Карлсона на крыше, которую опубликовала на своей странице в Facebook.

В сказке Карлсон спрашивает Малыша, кто находится на крыше. «Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы», — отвечает Малыш. На вопрос Карлсона, что он [Саакашвили] делает на крыше без пропеллера, Малыш отвечает: «Пропеллера нет, зато топливо отменное!».

Служба безопасности Украины (СБУ) 5 декабря провела обыск в квартире Саакашвили. Однако политику удалось забраться на крышу своего дома, откуда он заявил, что спрыгнет, если его попытаются задержать. Он призвал своих сторонников не допустить этого. Саакашвили заявлял, что его хотят тайно похитить.

​Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с интересом» наблюдают за происходящим на Украине. «Киев в очередной раз удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили», — подчеркнул он. Саакашвили, по словам Пескова, «от поедания галстука до вылезания на крышу проделал путь, путь тернистый, ситуация у него сложная».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждал, что Саакашвили заподозрили в получении денег от экс-президента Виктора Януковича с целью совершения госпереворота.