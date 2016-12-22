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Глава МВД Украины призвал Саакашвили подчиниться требованиям закона
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Глава МВД Украины призвал Саакашвили подчиниться требованиям закона
Украинский кризис, 17:03
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Глава МВД Украины призвал Саакашвили подчиниться требованиям закона

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обязан ответить на предъявленные ему обвинения и подчиниться требованиям закона. Об этом глава МВД написал на своей странице в Twitter.

«Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!» — подчеркнул он. «Любой конфликт имеет только законный путь разрешения: пока не будет решения суда — все происходящее не найдет решения», — добавил Аваков.

Ранее 5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили связан с «членами группировки экс-президента Украины Виктора Януковича», которые финансировали его акции, направленные на захват власти в стране.

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По словам Луценко, Саакашвили был связан в том числе с бизнесменом Сергеем Курченко, который покинул Украину. Луценко добавил, что в ближайшее время Генпрокуратура намерена обратиться в суд для избрания наказания для Саакашвили и Дангадзе.

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Экс-советник министра внутренних дел Украины и ныне депутат Верховной рады Антон Геращенко в свою очередь заявил, что часть средств, за счет которых финансировались акции протеста, вносили бывшие министры из окружения Януковича.

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Саакашвили назвал обвинения Луценко «наглой ложью». По его мнению, генпрокурор таким образом «хотел дискредитировать» его и все протестное движение на Украине.

Бывшего президента Грузии задержали 5 декабря. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели в его квартире обыск. Саакашвили предъявили обвинения по ч. 1 ст. 256 УК Украины (заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). После задержания политика сторонники остановили автомобиль силовиков и освободили его.
 

Теги: Украина , МВД , Арсен Аваков , Михаил Саакашвили
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