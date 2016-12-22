Глава МВД Украины призвал Саакашвили подчиниться требованиям закона

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обязан ответить на предъявленные ему обвинения и подчиниться требованиям закона. Об этом глава МВД написал на своей странице в Twitter.

«Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!» — подчеркнул он. «Любой конфликт имеет только законный путь разрешения: пока не будет решения суда — все происходящее не найдет решения», — добавил Аваков.

Ранее 5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили связан с «членами группировки экс-президента Украины Виктора Януковича», которые финансировали его акции, направленные на захват власти в стране.

По словам Луценко, Саакашвили был связан в том числе с бизнесменом Сергеем Курченко, который покинул Украину. Луценко добавил, что в ближайшее время Генпрокуратура намерена обратиться в суд для избрания наказания для Саакашвили и Дангадзе.

Экс-советник министра внутренних дел Украины и ныне депутат Верховной рады Антон Геращенко в свою очередь заявил, что часть средств, за счет которых финансировались акции протеста, вносили бывшие министры из окружения Януковича.

Саакашвили назвал обвинения Луценко «наглой ложью». По его мнению, генпрокурор таким образом «хотел дискредитировать» его и все протестное движение на Украине.

Бывшего президента Грузии задержали 5 декабря. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели в его квартире обыск. Саакашвили предъявили обвинения по ч. 1 ст. 256 УК Украины (заранее обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). После задержания политика сторонники остановили автомобиль силовиков и освободили его.

