В Чечне выразили готовность провести альтернативную Олимпиаду

В случае если Международный олимпийский комитет (МОК) отстранит сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, альтернативные Игры можно будет провести в Чечне. С такой инициативой в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.​

«Если технические возможности наших объектов, ныне существующих, хоть как-то позволяют провести соответствующие мероприятия на случай, если дельцы от МОК решат отстранить Российскую Федерацию, уверяю вас, [глава Чечни] Рамзан Кадыров всегда гостеприимно и радушно примет любое решение, которое будет принято руководством Российской Федерации и нашим Олимпийским комитетом», — сообщил он, добавив, что чеченский лидер, по его мнению, сделает «всё, что будет в [его] силах, ради своей страны и ради своего народа».

«Будет сделано возможное и невозможное для того, чтобы помочь нашим олимпийцам», — добавил Умаров, подчеркнув, что для представителей чеченских властей «предела возможностей нет».​ «Мы ради своей страны сделаем всё что надо точно и в срок», — заключил Умаров.

Решение о том, будет ли допущена сборная России к участию в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, исполком МОК объявит во вторник, 5 декабря.

Ранее, 3 декабря, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов призвал МОК запретить России участвовать в Олимпиаде. Свою идею он тогда объяснял тем, что, по его мнению, участие россиян в Играх «будет несправедливо по отношению к «чистым» спортсменам».

До этого другой информатор WADA, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков неоднократно сообщал о применении допинга российскими спортсменами. В России, по его словам, несколько лет подряд существовала «государственная программа допинга», к которой в том числе был причастен российский вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко.​

После этого WADA в середине ноября отказалось восстановить членство в организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Мутко тогда отмечал, что решение об аккредитации агентства не может влиять на вопрос о допуске россиян к Олимпийским играм. Обвинения российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил он называл «попыткой создать образ оси зла». «Это потому, что мы такая великая спортивная держава», — заявлял вице-премьер.

МОК, несмотря на это, по итогам проверок допинг-проб россиян лишил Россию уже 11 медалей Олимпиады в Сочи в 2014 году. После этого газета The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что российских спортсменов могут допустить к участию в Играх, но под нейтральным флагом.