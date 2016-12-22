Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали по решению МОК

Президент Федерации бобслея России, Олимпийский чемпион Александр Зубков не собирается отдавать свои медали по решению дисциплинарной комиссии. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Меня обвиняют в том, что я не делал. Мои пробы отрицательные, только ссылаются на какие-то царапины, слова Родченкова и доклад Макларена. Дайте доказательную базу, тогда будем разговаривать, на сегодняшний день ничего не представлено. Только слова, слова и вода. Всё. Пока не будет доказательной базы, никто медали, в том числе я, не отдаст. Медали заработаны потом и кровью, я заработал их честно, в честной борьбе», — сказал он.

Комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова и ряд других российских атлетов виновными в приеме допинга во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Бобслеисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Зубков и Алексей Воевода, получившие золото, были лишены медалей.

Ранее об отказе сдавать медали в связи с обвинениями в приеме допинга заявили российские лыжники. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что вместо этого они намерены пойти в суд. «Если нам потребуется 10 лет, то значит мы будем ходить 10 лет в суды и судиться, потому что спортсмены не принимали допинг, не были ни в каком сговоре. Это просто абсурдно», — сказала она.

Всего по решению Международного олимпийского комитета сборная России потеряла 11 медалей. В результате сборная страны опустилась с первого на третье место в медальном зачете.