Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,69 58,18 EUR Нал. 69,53 68,91 USD Бирж. 58,37 +0,01 EUR Бирж. 69,03 -0,12 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 10949,99 +1081,99 ММВБ 2126,07 -1,09% РТС 1147,52 -1,03% Brent 63,53 +0,25% DJIA 23836,71 +1,09% Nasdaq 6912,36 +0,49% FTSE 7424,08 -0,49%
Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали по решению МОК
Лента новостей
Сервис BlaBlaCar рассказал о грозящем блокировкой их сайта суде 16:07, Технологии и медиа Главу Федерации бобслея России отстранили от международных соревнований 15:54, Спорт Экс-глава ВКС рассказал о судьбе лидера ИГ словами «наши не промахнулись» 15:49, Политика Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список 15:48, Общество В Крыму отменили льготы по налогу на имущество 15:46, Общество Минпромторг отобрал магазины для участия в системе tax free 15:46, Бизнес Казанские полицейские получили условные сроки за пытки 15:45, Общество В Новороссийске загорелась квартира из-за домашней майнинговой фермы 15:45, Общество Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» 15:44, Экономика Российские лыжники отказались сдавать медали Олимпиады в Сочи 15:37, Спорт КГБ Белоруссии объяснил задержание главы украинского завода в Минске 15:17, Общество Путин призвал не путать спорт со спиртом 15:15, Общество «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации 15:08, Бизнес НБУ заявил об отсутствии новых заявок на покупку «дочки» Сбербанка 15:07, Финансы Курс биткоина превысил $11 тыс. 15:05, Деньги В Испании 21 человек пострадал из-за схода поезда с рельсов 15:00, Общество Мосгорсуд оставил в силе приговор по иску «Соцгорпроекта» к Навальному 14:59, Политика Управление по делам религии Турции сочло неуместной криптовалюту 14:57, Технологии и медиа МОК отобрал у сборной России еще две медали Олимпиады в Сочи 14:53, Спорт В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике 14:52, Общество 19 полезных дел, которые надо сделать ради себя 14:51, РБК и Barilla Генерал Праляк выпил яд после приговора трибунала по бывшей Югославии 14:51, Общество «Касперский» заявил о краже данных более 1 млн пользователей «ВКонтакте» 14:48, Технологии и медиа 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 14:44, РБК и Hankook Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев 2017 года выросла до 298,3 млрд руб. 14:37, Бизнес Патриарх Кирилл призвал священников РПЦ не становиться «медиаперсонами» 14:37, Общество Текст «Тотального диктанта-2018» напишет обладатель «Большой книги» Яхина 14:35, Общество В Киеве предложили остановить строительство моста в Крым санкциями 14:32, Политика
Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали по решению МОК
Общество, 16:11
0
Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали по решению МОК

Президент Федерации бобслея России, Олимпийский чемпион Александр Зубков не собирается отдавать свои медали по решению дисциплинарной комиссии. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Меня обвиняют в том, что я не делал. Мои пробы отрицательные, только ссылаются на какие-то царапины, слова Родченкова и доклад Макларена. Дайте доказательную базу, тогда будем разговаривать, на сегодняшний день ничего не представлено. Только слова, слова и вода. Всё. Пока не будет доказательной базы, никто медали, в том числе я, не отдаст. Медали заработаны потом и кровью, я заработал их честно, в честной борьбе», — сказал он.

Комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова и ряд других российских атлетов виновными в приеме допинга во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Бобслеисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Зубков и Алексей Воевода, получившие золото, были лишены медалей.

Ранее об отказе сдавать медали в связи с обвинениями в приеме допинга заявили российские лыжники. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что вместо этого они намерены пойти в суд. «Если нам потребуется 10 лет, то значит мы будем ходить 10 лет в суды и судиться, потому что спортсмены не принимали допинг, не были ни в каком сговоре. Это просто абсурдно», — сказала она.

Всего по решению Международного олимпийского комитета сборная России потеряла 11 медалей. В результате сборная страны опустилась с первого на третье место в медальном зачете.

Теги: спорт , МОК , бобслей
Главное
Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» Экономика
Материалы по теме
Кремль пообещал ответить на решение МОК «всеми возможными средствами» Политика
МОК признал слова Родченкова о допинге в России достоверным источником Общество
Лишенный медали бобслеист Труненков назвал решение МОК «политизированным» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку