В Думу внесли документ о запрете на проход для СМИ-иноагентов из США

В Государственную думу внесен проект постановления, которое запрещает сотрудникам признанных иностранными агентами американских СМИ посещать ее здание. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Проект документа был внесен в понедельник, 4 декабря, в 21:53 мск.
В этот же день комитет Государственной думы по контролю и регламенту одобрил запрет для американских СМИ-иноагентов на проход в здание нижний палаты российского парламента. За это решение члены комитета проголосовали единогласно. Депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Савастьянова заявила, что депутаты рассмотрят запрет об ограничении для сотрудников американской прессы-иноагентов на планерном заседание в среду, 6 декабря. Она уточнила, что запрет вступит в силу, когда органы исполнительной власти внесут соответствующие СМИ в список иностранных агентов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ограничительные меры для американских журналистов «логичным решением» и «вытекающим из всей сложившейся ситуации». Она подчеркнула, что в Министерстве иностранных дел такие запреты вводится не будут.
В конце ноября, российский телеканал RT был лишен аккредитации в Конгрессе США. Такое решение в американском парламенте объяснили тем, что телеканал был признан иностранным агентом.
Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволяет признавать иностранными агентами зарубежные СМИ. Главным критерием получения такого статуса является финансирование из-за границы. По новой законодательной норме, иноагентами могут быть признаны проекты «Радио Свобода», радиостанция «Голос Америки» и другие СМИ, которые получают деньги из США.