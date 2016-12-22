В Telegram появится канал для «опровержения фейков» о Ротенберге

В мессенджере Telegram будет запущен канал «Представитель Ротенберга», который позволит оперативно информировать о текущих новостях, связанных с Аркадием Ротенбергом. Об этом РБК сообщила в пресс-службе бизнесмена.
В частности, команда канала будет предоставлять информацию об участии Ротенберга в различных проектах и опровергать «фейковые новости».
«Фамилия Ротенберг «приклеивается» к целому ряду событий и проектов, не имеющих реального отношения к бизнесмену. В тоже время проекты, которым он уделяет большое внимание, оказываются незамеченными», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что Telegram-канал позволит «оперативно и без искажений рассказывать о реальном положении дел».
В начале февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о создании специального раздела на сайте ведомства, где будут публиковаться разоблачения «фейковых новостей» от зарубежных СМИ и заявления иностранных чиновников.
«В ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ и не только их, а заявления официальных представителей различных стран», — заявила Захарова. По ее словам, к «фейковым новостям» будут прилагаться первоисточники и данные, которые будут показывать, что «российская реакция на этот вопрос уже присутствовала, была опубликована и так далее».
В начале ноября министр культуры Владимир Мединский назвал анонимные Telegram-каналы «фейком, возведенным в абсолют». Глава Минкультуры отметил, что 99% данных, публикуемых на анонимных каналах мессенджера, «является в лучшем случае фэнтези, это некая абстракция, которая обсуждается». Мединский подчеркнул, что у подобной информации «априори нет не то что достоверности, нет даже автора».