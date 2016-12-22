Мединский назвал «возведенным в абсолют фейком» анонимные Telegram-каналы

Глава Минкультуры Владимир Мединский назвал анонимные Telegram-каналы «фейком, возведенным в абсолют». Об этом он заявил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает «Интерфакс».

По его словам, 99% информации, которая публикуется на анонимных Telegram-каналах в мессенджере, «является в лучшем случае фэнтези, это некая абстракция, которая обсуждается». Он отметил, что у такой информации «априори нет не то что достоверности, нет даже автора».

Я уже устал бороться с историей, когда пишется новость, молниеносно репостится огромным количеством СМИ, в том числе уважаемыми, и только после этого кто-то под номером 290 задумается позвонить в пресс-службу и спросить, было ли это на самом деле», — подчеркнул Мединский. По словам министра, «все читают фейк и никто не читает опровержение». Ты можешь дать 25 опровержений — они уже никому не интересны», — пожаловался глава Минкультуры.

«Понятно, что прессу надо хвалить, но хвалить-то не за что. Количество проблем зачастую значительно превышает качество того, что мы читаем и смотрим», — считает Мединский.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал на 800 тыс. руб. компанию Telegram Messenger LLP за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей мессенджера.

В ответ основатель Telegram Павел Дуров назвал требования ФСБ «не реализуемыми технически» и заявил, что они нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.

Впоследствии Дуров назвал штраф, выданный российским судом мессенджеру, «единственным подобным прецедентом за четыре года работы Telegram на глобальном рынке».