Путин рассказал главам поместных церквей об освобождении Сирии

Почти вся территория Сирии, включая места, где исторически жили христиане, освобождена от террористов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — сказал глава государства во время встречи с главами делегаций поместных православных церквей в Ново-Огарево.

3 декабря Министерство обороны России отчиталось о нанесении воздушных ударов по объектам запрещенной в России группировки «Исламское государство» в сирийском Дейр-эз-Зоре. 26 ноября российские военно-космические войска также нанесли удар по позициям боевиков в этом районе.

21 ноября источники РБК сообщили, что Россия планирует завершить сирийскую операцию в декабре. Собеседники издания сообщали, что планируется максимально сократить присутствие людей и техники в республике — там должны оставаться только необходимые силы и средства для функционирования авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.



Двумя днями позже глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что контингент российских войск в Сирии может быть существенно уменьшен. «По завершении выполнения военных задач, их осталось совсем немного, конечно, будет принято решение главнокомандующим, и группировка будет сокращена», — сказал он.

